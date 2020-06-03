Какие интернет возможности появились в казахстанских селах

SilkNetCom и Транстелеком реализуют профинансированный БРК проект.

85 сельских населенных пунктов Казахстана численностью населения более 250 человек подключены к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) в текущем году консорциумом ТОО "SilkNetCom" и АО "Транстелеком", передает Kursiv.kz.

Всего в 2020 году планируется подключить к ВОЛС 168 сельских населенных пунктов, в которых 507 государственных органов и бюджетных учреждений получат широкополосный доступ в интернет.

Консорциум двух компаний заключил договор государственно-частного партнерства (ГЧП) с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Консорциум взял на себя обязательства охватить ВОЛС 412 сельский населенный пункт, в которых находятся 1 222 государственных органа и бюджетных учреждения.

В рамках договора ГЧП, потребителями услуг являются государственные органы и бюджетные учреждения на селе – это акиматы, школы, больницы, пункты полиции, ветеринарные и пожарные службы). Для школ предусмотрена скорость интернета около 10 Мбит/с, для прочих – 20 Мбит/с. ШПД будет предоставляться этим потребителям с момента подключения сельского населенного пункта до 2031 года. Данные услуги будут бесплатными для села, так как в рамках договора заказчиком данных услуг является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Благодаря предоставляемой консорциумом инфраструктуре сельские медицинские учреждения смогут внедрять такие услуги как телемедицина или онлайн-консультации с другими коллегами из городов или из-за рубежа. Сельские школы смогут предоставлять доступ к зарубежным образовательным ресурсам и в целом возможность получения дистанционного образования. Отделения полиции в селах смогут моментально получать и отправлять необходимую информацию из общих баз данных.

В разрезе годов широкополосным доступом в интернет посредством ВОЛС обеспечены в 2018 году – 49 сел, 150 госорганов, в 2019 году – 212 сел, 565 госорганов, в 2020 году планируется 168 сел, 507 госорганов – на данный момент работы выполнены на 50% и порядка 85 сел подключены к ВОЛС, - сообщил "Курсив" генеральный директор компании SilkNetCom Асет Зейнуллин.

Работы по проведению ВОЛС в сельские населенные пункты выполняются по всей территории Казахстана и на данный момент полностью выполнены работы в Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской области.

Для реализации проекта, в 2019 году Компания привлекла заем АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура Холдинга "Байтерек") в сумме 13,3 млрд тенге сроком на 12 лет - полная стоимость проекта составляет 16,8 млрд тенге. БРК имеет достаточный опыт в финансировании подобных проектов в отрасли телекоммуникации и связи и в портфеле которого, уже имеются успешно реализованные проекты по финансированию строительства волоконно-оптической связи и строительства сетей 4G по всей стране.

Так как мы являемся первыми подписантами договора государственно-частного партнерства на республиканском уровне изначально в ходе реализации проекта сложности возникали с самим инструментом государственно-частного партнерства. В том числе, начиная от слабой осведомленности самих сельчан о реализации проекта до проведения процедур согласования, финансирования, однако благодаря совместной работе с Банком Развития Казахстана появилась возможность финансирования проекта и выделения займа на проведение строительно-монтажных работ. Учитывая тот факт, что основным объемом работ является строительство ВОЛС, возникают различные строительные вопросы, но они решаются оперативно в ходе работ совместно с представителями строительных ведомств местных исполнительных органов, - сообщил Зейнуллин.

Основные материалы, товары и оборудование для проекта закупаются в Казахстане, что помогло поддержать отечественных производителей. Поэтому девальвация национальной валюты не оказала сильного влияния на реализацию проекта.

Полиэтиленовая труба, волоконно-оптический кабель - все было закуплено у местных производителей, в том числе оборудование, также используется казахстанское – производства компании "Элтекс Алатау", - сообщил глава компании.

Другой, более длительный процесс, который может отразиться на проекте, это продолжающаяся в Казахстане урбанизация. Некоторые сельские населенные пункты исчезают, поскольку жители перебираются в города, а также в районные центры и крупные села. На начало 2010 года доля городских жителей составляла в республике 54,4%, а на начало текущего года уже 58,7%.

Зейнуллин отметил, что проект учитывает статус сельских населенных пунктов, количество населения в них, а также отток населения, количество различных учреждений, отдаленность от районного центра и другие показатели. "Даже в случае снижения трафика интернета, мы, как частный партнер, выполняем свои обязательства и выдерживаем доступность интернета на уровне 10 и 20 Мбит/с", - сообщил он.

Кроме того, члены консорциума могут продавать свои услуги другим потребителям, в частности юридическим и физическим лицам. Так, благодаря реализации проекта, в поселке Суыкбулак Жарминского района Восточно-Казахстанской области уже первые 50 домов получили высокоскоростной доступ в интернет.

Параллельно поступают предложения от небольших заводов, фабрик, ферм, расположенных в сельской местности. Мы готовы к сотрудничеству и, по поступлению заявки, готовы представить высокоскоростной доступ в интернет, - отметил Зейнуллин.

Вместе с тем, напомнил он, основным обязательством по проекту является обеспечение высокоскоростным доступом в интернет государственных органов и бюджетных учреждений.

Жанболат Мамышев

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