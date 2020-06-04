Кудебаев рассказал, как борются с жестоким обращением с животными

За последние пять лет в области возбуждено 102 уголовных дела по факту жестокого обращения с животными

Глава Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев ответил на вопросы жителей на отчетной встрече, передает zakon.kz.

Эфир транслировали в Instagram.

Один из пользователей спросил, как в области борются с жестоким обращением с животными.

За последние пять лет возбуждено 102 уголовных дела по факту жестокого обращения с животными. На сегодняшний день по пяти фактам ведется досудебное расследование. Жалобы, в основном, поступают от соседей. В особенности жестоко относятся к собакам. По любому факту мы возбуждаем уголовные дела и принимаем меры, - сказал Кудебаев.

31 мая в соцсетях появилось видео жестокого обращения с животными в Атырау. На одном из видео мужчина с оружием в руках едет на автомобиле и стреляет в собаку. На втором душат белую собаку дверцей холодильника. В полиции Атырауской области сообщили, что их задержали и начали досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными".

2 июня в Сети опубликовали видео с извинениями от одного из мужчин.

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