Изнасилование 17-летней четырьмя мужчинами – дело закрыто за отсутствием состава преступления

Директор общественного фонда "Не молчи KZ" Дина Тансари (Смаилова) называет произошедшее беззаконием и требует пересмотра дела.

Дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида четырьмя мужчинами в Нур-Султане закрыто за отсутствием состава преступления, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написала директор общественного фонда "Не молчи KZ" Дина Тансари (Смаилова).

Дина обратилась в столичную прокуратуру, с вопросом "вы серьезно?".

Значит вы девушке с инвалидностью не поверили, а поверили всем четверым насильникам и посчитали что это был обоюдный секс?

От имени фонда, Дина Тансари называет произошедшее беззаконием и требует пересмотра дела.

Сообщение о том, что 17-летнюю девушку в Нур-Султане изнасиловали четыре человека, появилось 25 мая.

Девушка устроилась работать помощником продавца в торговом доме. 13 августа 2019 года уехала на работу, где начальник сказал пройти медосмотр, чтобы получить санитарную книжку. Она поехала в поликлинику и заблудилась, поскольку никогда не ездила по этому маршруту.

По словам девушки, она долго искала медучреждение, подходила к разным прохожим, но ее никто не мог понять. Это заметил мужчина, предложил ей помощь, пообещал довезти до места. Он представился Нуриком, возил ее целый день, изнасиловал, возможно неоднократно, а затем выбросил возле супермаркета в центре города.

В порванном платье и без спортивной куртки пострадавшая дошла до заправки, подошла к машине, в которой сидел мужчина славянской внешности и попросила ей помочь. Незнакомец посадил ее в машину, увез и изнасиловал. Затем привез на стройобъект, оставил другу, ссылаясь на то, что не понимает, что говорит девушка, поскольку не владеет казахским языком.

Этот друг тоже пообещал помочь, привез в гостиницу и изнасиловал, оставив ей 1000 тенге.

Утром она вышла из гостиницы и дошла до парка в центре столицы. Там было много людей, но от пострадавшей шарахались из-за ее вида. Здесь она стала жертвой четвертого насильника: он увел ее в безлюдное место и изнасиловал.

Девушку нашли случайно. Тот самый начальник заметил ее возле ярмарки и сразу же вызвал полицию.

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