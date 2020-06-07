Instagram обяжет просить разрешения на использование изображений автора

Сервис предоставляет только технические средства для встраивания изображений, но не сублицензию.

Официальные представители Instagram заявили, что при встраивании постов из инстаграма теперь надо будет запрашивать авторские права, сообщает zakon.kz.

Как пишет Ars Technica, если пользователь встраивает контент из инстаграма с указанием первоисточника, это не освобождает его от претензий правообладателя. Если не обратиться к автору за разрешением, то пользователь инстаграма может подать судебный иск о нарушении авторских прав.

Как сообщили в Instagram, сервис предоставляет только технические средства для встраивания изображений, но не сублицензию.

Представители компании Facebook, владеющей Instagram, объяснили, что сервис предоставляет только технические средства для встраивания изображений, но не сублицензию.

В то время как наша политика обслуживания позволяет нам предоставлять сублицензию, мы не предоставляем её для нашего встроенного API.

Таким образом, даже используя API, сайтам все-таки нужно получать разрешение у фотографа, прежде чем встроить его контент.

В Facebook добавили, что хотят дать пользователям больше контроля над тем, как могут использоваться их изображения. Сейчас запретить встраивание контента можно только путем переключения аккаунта Instagram в приватный режим.

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