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Instagram обяжет просить разрешения на использование изображений автора

Сервис предоставляет только технические средства для встраивания изображений, но не сублицензию.

Фото : Device Daily7 июня 2020, 01:27

Официальные представители Instagram заявили, что при встраивании постов из инстаграма теперь надо будет запрашивать авторские права, сообщает zakon.kz.

Как пишет Ars Technica, если пользователь встраивает контент из инстаграма с указанием первоисточника, это не освобождает его от претензий правообладателя. Если не обратиться к автору за разрешением, то пользователь инстаграма может подать судебный иск о нарушении авторских прав.

Как сообщили в Instagram, сервис предоставляет только технические средства для встраивания изображений, но не сублицензию.

Представители компании Facebook, владеющей Instagram, объяснили, что сервис предоставляет только технические средства для встраивания изображений, но не сублицензию.

В то время как наша политика обслуживания позволяет нам предоставлять сублицензию, мы не предоставляем её для нашего встроенного API.

Таким образом, даже используя API, сайтам все-таки нужно получать разрешение у фотографа, прежде чем встроить его контент.

В Facebook добавили, что хотят дать пользователям больше контроля над тем, как могут использоваться их изображения. Сейчас запретить встраивание контента можно только путем переключения аккаунта Instagram в приватный режим.


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