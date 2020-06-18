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Недавно назначенный глава Минфина ушел на самоизоляцию

Ранее сданные тесты показывали отрицательный результат.

Фото : inbusiness.kz18 июня 2020, 11:53

Министр финансов Ерулан Жамаубаев ушел на самоизоляцию, сообщает zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Ранее сданные тесты показывали отрицательный результат. Но так как активная работа продолжалась, возможно, что у него был контакт с лицами, у которых позже был подтвержден коронавирус. Поэтому министр принял решение самоизолироваться ненадолго, - уточнили в министерстве.

Из-за того, что у министра здравоохранения тест на коронавирус дал положительный результат, премьер-министру Аскару Мамину, акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву, министру образования Асхату Аймагамбетову, министру сельского хозяйства Сапархану Омарову, министру экологии Магзуму Мирзагалиеву пришлось уйти на самоизоляцию. Все они сдали тест на новый вирус, результат отрицательный.

17 июня стало известно, что у председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина выявили коронавирус, он также ушел на самоизоляцию.

Состояние министра здравоохранения Елжана Биртанова оценивается как средней степени тяжести, у него диагностировали пневмонию. Он находится в стационаре в Нур-Султане и работает удаленно.


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