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Япония выделит более $652 млн на разработку систем мобильной связи 6G

По данным агентства Kyodo, власти страны также беспокоит отставание от Китая в разработке оборудования для 5G.

Фото : yamobi29 июня 2020, 08:53

Японские власти намерены оказать помощь в размере 70 млрд иен (почти 652,4 млн долларов по текущему курсу) корпорациям, занятым разработкой систем мобильной связи шестого поколения (6G), которые планируется внедрить ближе к 2030 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Ранее при кабинете министров был создан совет экспертов в составе технических специалистов, представителей частного бизнеса и соответствующих ведомств, призванных разработать комплексную стратегию внедрения нового формата.

В настоящее время в Японии переходят на системы связи пятого поколения (5G). В этом страна отстала от США и Южной Кореи, где использование 5G началось раньше. Японские власти беспокоит также отставание от Китая в разработке соответствующего оборудования, отмечает Kyodo.

Теперь, указывает агентство, правительство страны в сотрудничестве с бизнесом хочет наверстать упущенное и стать лидером в переходе на еще более скоростные и защищенные системы шестого поколения. Их, в частности, предполагается широко использовать в беспилотных транспортных средствах, организации дистанционного медицинского обслуживания.


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