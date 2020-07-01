"АгромашХолдингKZ" расширяет сеть центров по обслуживанию с/х техники

Это позволит фермерам получать технику и запчасти в срок вне зависимости от дальности региона.

Ведущий казахстанский производитель сельскохозяйственной техники – костанайский "АгромашХолдингKZ" расширяет сеть сервисных центров по стране, сообщает zakon.kz.

Как отмечает inbusiness.kz, в ближайшее время к текущим восьми центрам добавятся еще два филиала – в Туркестанской и Актюбинской областях.

Сегодня "АгромашХолдингKZ" выпускает широкую линейку сельскохозяйственной техники – комбайны марки "Есиль", тракторы Lovоl – от 35 до 135 лошадиных сил, энергонасыщенные тракторы "Кировец", мощность которых варьируется от 350 до 420 лошадиных сил.

Помимо этого, на производственной площадке налажен выпуск жаток, подборщиков и сеялок. Согласно данным, комбайны "Есиль" занимают порядка 50% от доли рынка, тракторы "Кировец" более 90% рынка в своем сегменте. В то же время спрос на тракторы марки Lovоl планомерно повышается. Если в первый год с момента запуска было продано 136 машин, то за шесть месяцев этого года реализовано более трехсот единиц.

На этом костанайский завод останавливаться не будет и уже сейчас занимается строительством цехов по увеличению локализации выпускаемой продукции.

Сейчас мы работаем над реализацией уникального проекта – размещением на территории нашего завода локализационного центра. Это масштабный кластер, где будет осуществляться выпуск широкой палитры компонентов, как для сельхозтехники, так и для автомобилей, – отметила первый вице-президент "АгромашХолдингKZ" Динара Шукижанова.

Между тем, как подчеркивают на заводе, недостаточно только производить технику, важно также доставить ее в срок, предоставить фермерам качественное обслуживание и наличие запасных частей. В этой связи при поддержке АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") "АгромашХолдингKZ" расширил и модернизировал собственные сервисные центры по реализации и обслуживанию сельскохозяйственной техники в Казахстане.

Машиностроительная отрасль является одной из приоритетных отраслей для БРК, в том числе и производство отечественной сельскохозяйственной техники, т. к. это существенным образом влияет на развитие агропромышленного комплекса нашей страны, в том числе и на продовольственную безопасность. И отрадно, что техника "АгромашХолдинг" соответствует запросам и ожиданиям отечественных фермеров, – отметил председатель правления Банка развития Казахстана Абай Саркулов.

В настоящее время филиальная сеть представлена в восьми регионах страны, которые занимаются продажей, подготовкой техники к передаче клиенту, техническим и гарантийным обслуживанием, продажей запасных частей. В этом году планируется открытие еще двух центров – в Туркестанской и Актюбинской областях.

Наличие представительств в разных областях Казахстана имеет большое значение для наших клиентов. Если техника ломается, у фермеров практически нет времени на ремонт – сроки посевной и уборки достаточно сжатые. Специалисты наших сервисных центров выезжают на места и в течение суток устраняют любые неполадки, – подчеркивает костанайский производитель сельхозтехники.

Сотрудничество между Банком развития Казахстана и "АгромашХолдингKZ" было положено в 2008 году. С тех пор оно вылилось в несколько крупных совместно реализованных проектов. Также завод является активным клиентом дочерней структуры Банка развития Казахстана АО "БРК-Лизинг".

Во время пандемии коронавируса "БРК-Лизинг" запустил антикризисную программу со льготными условиями – она позволяет фермерам приобретать технику в лизинг с нулевым первоначальным взносом под 6% годовых сроком на семь лет.

Как отмечает Динара Шукижанова, это беспрецедентный проект в Казахстане, ни одна лизинговая компания не предоставляет подобные условия. В этой связи среди покупателей техники наблюдается ажиотаж – фермеры хотят успеть воспользоваться программой и получить технику в лизинг по линии "БРК-Лизинг".

Доступность и качество казахстанской агротехники подтверждает и аграрий Татьяна Пфунт: "Предпочтение отдаем казахстанской технике, потому что доступна по цене и попадает под инвестсубсидирование. Отечественная техника и запчасти доступны, а также обслуживание и сервис устраивает. Нас это вполне устраивает".

Собственное сельхозмашиностроение имеет большое значение для страны. Его развитие значимо отражается на обновлении парка сельхозтехники казахстанских фермеров.

Сельское хозяйство имеет большой потенциал для развития. Но стоит отметить, что изношенность с/х парка техники составляет 54%. Наши фермеры нуждаются в качественном обновлении парка. На текущий момент субсидии на приобретение техники составляют 25% независимо от ее стоимости. К примеру, комбайн казахстанской сборки стоит около 50 млн тенге, импортный комбайн – порядка 150 млн тенге. Соответственно, в денежном выражении импортная техника получает больше субсидируемых средств. Нам, как казахстанским производителям техники, кажется справедливым, чтобы в рамках субсидий количество выделяемых средств было равным, – подчеркивает первый вице-президент компании.

Стоит отметить, что в период ЧП и карантина руководство завода хорошо отдавало себе отчет, что останавливать работу ни в коем случае не стоит: приближались сроки посевной, были заключены контракты и подводить фермеров было нельзя. В компании и на производстве были введены жесткие правила санитарной обработки всех помещений, обязательное ношение масок, постоянный медосмотр сотрудников. Для того чтобы перестроить процессы, ушло порядка трех недель. В настоящее время завод работает в две смены с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Майра Медеубаева

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