7 июля на большей части РК пройдут дожди с грозами

На востоке ожидается шквал, возможен град.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на востоке ожидается шквал, возможен град, сообщает zakon.kz.

Местами ожидаются усиление ветра, туман - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, днем усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью местами – туман.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром местами – туман.

В Алматиснкой области местами ожидается гроза.В Карагандинской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается гроза, днем местами – усиление ветра с пыльной бурей.

Днем в Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами – гроза, туман.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем на юге ожидается очень сильная жара,

в Мангистауской, Актюбинской, на юге Кызылординской области днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, местами Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 25°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 24°, облачно.

Прогноз погоды на 7 июля.

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