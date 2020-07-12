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В США ожидают рост числа смертей от коронавируса

Всего с начала пандемии в США зарегистрированы более 3,2 миллиона случаев, скончались около 135 тысяч человек.

Фото : Pixabay12 июля 2020, 20:54

Рост смертности от COVID-19 ожидается в США в течение 2-3 недель, заявил помощник министра здравоохранения страны Бретт Жируар, передает zakon.kz.

Мы ожидаем, что количество смертей увеличится. Если число больше случаев, больше госпитализаций, то да, мы увидим это в течение двух-трех недель, прежде чем эта (ситуация) развернется, - сказал Жируар в эфире телеканала ABC.

При этом он отметил, что сейчас эффективность лечения в США выше, чем была на начальном этапе эпидемии, поскольку отработаны методики, есть такие препараты как ремдесведир и стероиды.

Также чиновник признал, что вероятность второй волны заболевания осенью весьма реальна, поскольку "90% населения страны еще не были затронуты". По его словам, власти пытаются не допустить того, чтобы заболевание коронавирусом наложилось на сезонный грипп.

В последний месяц в ряде крупных штатов США начался стремительный рост числа заболеваний коронавирусом. Всего с начала пандемии в США зарегистрированы более 3,2 миллиона случаев, скончались около 135 тысяч человек.


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