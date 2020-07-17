Курс доллара превысил 413 тенге на торгах
Доллар подорожал еще на 0,76 тенге.
Фото : express-k.kz17 июля 2020, 11:16
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 413,16 тенге (+0,76), передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 413,8-415,3 тенге, евро - 470,5-472,5 тенге, рос. рубль - 5,75-5,8 тенге.
Между тем мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются по данным торгов.
По состоянию на 10.54 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% — до $43,23 за баррель.
Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22% — до $40,66 за баррель.
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