Курс доллара превысил 413 тенге на торгах

Доллар подорожал еще на 0,76 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 413,16 тенге (+0,76), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 413,8-415,3 тенге, евро - 470,5-472,5 тенге, рос. рубль - 5,75-5,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются по данным торгов.

По состоянию на 10.54 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% — до $43,23 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22% — до $40,66 за баррель.

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