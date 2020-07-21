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Шпекбаев предложил ускорить создание электронной нацвалюты

Это ускорит сокращение наличности, столь удобной для взяточников.

Фото : factum.kz21 июля 2020, 12:48

Председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил форсировать создание электронной национальной валюты, сообщает zakon.kz.

Во-первых, это ускорит сокращение наличности, столь удобной для взяточников. Во-вторых, обеспечит полную прозрачность движения бюджетных средств при госзакупках, - сказал он.


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