Шпекбаев предложил ускорить создание электронной нацвалюты
Это ускорит сокращение наличности, столь удобной для взяточников.
Фото : factum.kz21 июля 2020, 12:48
Председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил форсировать создание электронной национальной валюты, сообщает zakon.kz.
Во-первых, это ускорит сокращение наличности, столь удобной для взяточников. Во-вторых, обеспечит полную прозрачность движения бюджетных средств при госзакупках, - сказал он.
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