Работодатель не подает заявление на 42500 тенге. Куда обращаться

Ежедневно в инспекцию обращаются от 20 до 40 человек.

В акимате Нур-Султана прокомментировали ситуацию, когда работодатель не подает заявление на работника на 42500 тенге, сообщает zakon.kz.

По словам исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления контроля и качества городской среды Нур-Султана Ерлана Бердалина, все вопросы, связанные с нарушением конституционных прав в части трудовых отношений будут рассмотрены инспекцией труда.

Заявления на выплату социального пособия в размере 42 500 тг. для наемных работников будут подаваться работодателями самостоятельно, безусловно, это те организации, деятельность которых попала под ограничительные меры главного санитарного врача. Следует отметить, что данные выплаты предусмотрены из фонда социального страхования, т.е. работодатель на это не тратит ни копейки. В целях надлежащего контроля предстоящей работы, акиматом Нур-Султана создан штаб в состав, которого вошли сотрудники заинтересованных государственных органов, - отметил он.

Ежедневно в инспекцию обращаются от 20 до 40 человек.

Большинство этих вопросов разрешаются положительно после проведения разъяснительной беседы с работодателями. В противном случае работник обращается в суд. Если вы столкнулись с нарушением трудовых прав вы вправе обратиться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды г. Нур-Султан" (ул. Достык 13), - добавил Бердалин.

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