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В Алматы прошла спецоперация: задержаны иностранные проститутки

Всего задержано 12 человек.

Фото : polisia.kz22 июля 2020, 12:38

В Алматы полицейские выявили притон с иностранными проститутками, сообщает zakon.kz.

На хозяйстве – две уроженки Монголии, выполнявшие функции администраторов. Под их “чутким руководством” интим-бизнесом занимались 10 девушек легкого поведения.

Их объявления завуалированы под боди-массаж. С виду – обычный трехуровневый жилой дом, без вывески, а внутри – отдельные помещения с кушетками, сауной, бассейном и другими тематичными атрибутами. В дни ужесточенного карантина женщины были очень осторожны: впускали только проверенных клиентов. Минувшей ночью была проведена спецоперация. Работа была в самом разгаре. Всего задержано 12 человек, трое из которых – уроженки Монголии, одна из Таджикистана, еще одна – из Узбекистана, остальные – приезжие из других областей нашей страны. К слову, проживают работницы данного заведения там же, в мини-общежитие, – сказал заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков.

За предоставление помещения для оказания массажа интимного характера владелец строения привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст.450 КРКобАП. Вместе с тем, в отношении работниц данного массажного салона составлены административные протоколы по ст. 425 КРКобАП “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов”.


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