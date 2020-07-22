Зеленский выполнил условия террориста. Ветеран КНБ РК дал оценку

Главный результат - безопасность людей.

Ветеран органов национальной безопасности, полковник запаса, кандидат юридических наук, председатель Президиума РОО "Контртеррористический комитет" Аманжол Уразбаев дал оценку действиям президента Украины Владимира Зеленского, когда он выполнил условие луцкого террориста, передает zakon.kz.

По его словам, сценарий с заложниками всегда ведет к каким-либо условиям со стороны террористов.

Когда идет захват заложников - 100 процентов, что террористам что-то нужно. Мировая практика показывает, что любой крупный захват, к примеру, Норд-Ост, Беслан, Буденовск - ведется с целью выдвижения условий. Здесь та же самая стандартная ситуация, - пояснил Уразбаев.

По его словам, контртеррористические подразделения и госорганы поступили правильно, позволив Зеленскому вести переговоры с террористом в формате звонка.

Если бы Зеленский лично пошел на переговоры к террористу, тогда да - это неправильно в любой теории и практике, - отметил эксперт.

Он привел в пример теракт в Беслане, когда на переговоры с террористами хотел прибыть сам президент республики Дзасохов, но ему запретили руководители контртеррористической операции.

Если не дай бог террористы завладели бы им, то это имело бы политические последствия. На переговоры ходили доктор Леонид Рошаль и бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. В этом случае на переговорах были не первые лица государства, а, скажем так, авторитетные личности, - пояснил Уразбаев.

Эксперт также оценил действие Зеленского, когда он выполнил одно из требований.

Он выполнил одно из требований для того, чтобы спасти жизни. Это очень хороший поступок. А что здесь такого? Террорист ведь не потребовал, я сейчас утрирую, "отрезать голову своему помощнику и показать в прямом эфире". Допустим, от Зеленского бы потребовали посмотреть какой-нибудь фильм, да даже с теми же террористическими проявлениями. Да ради спасения заложников, он десять таких фильмов посмотрит, - подчеркнул Уразбаев.

По словам ветерана органов национальной безопасности, главным результатом является безопасность людей.

Из-за чего идет утверждение: "с террористами никаких сделок"?. Несколько лет назад была принята подобная установка. Это у ФСБ в России. Но на самом деле вся мировая практика показывает, что если есть хоть малейший шанс спасти заложников, то нужно идти на переговоры. Они идут до тех пор, пока террористы не убьют заложника. Если хоть один заложников - из тысячи, или из двух - будет убит, то начинается штурм и активные действия. Во-первых, Зеленский чисто из человеческих побуждений поступил очень грамотно. Во-вторых, с позиции руководителя страны он проявил гражданскую ответственность, - заключил эксперт.

Утром 21 июля в центре украинского Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с пассажирами и удерживал их в течение 12 часов. При себе он имел взрывчатку и оружие. Из него он стрелял по полицейским и бросил гранату, которая не разорвалась.

По словам представителей МВД, конкретных требований он не предъявлял, а только ограничивался общими рассуждениями об анархии. К месту инцидента оперативно прибыл министр внутренних дел страны Арсен Аваков. С террористом вели переговоры.

Злоумышленник звонил родственникам заложников, а также журналистам и предъявлял им свои требования.

Позже с террористом связался президент Украины Владимир Зеленский. Разговор длился 30-40 минут, в ходе которого главе государства удалось договориться об освобождении всех заложников. В обмен террорист выдвинул требование - президент Украины должен записать видеообращение с призывом посмотреть фильм 2005 года "Земляне".

Владимир Зеленский записал видео, террорист выпустил всех заложников. Позже сотрудники СБУ задержали террориста. Лидер Украины также объяснил, почему он выполнил условие террориста.

Российский телеведущий Владимир Соловьев позже обвинил президента Украины в том, что он "открыл врата Ада". По мнению телеведущего, теперь террористы знают, что власть можно "продавить и она выполнит выдвинутые ими требования".

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