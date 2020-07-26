Н.Нигматулин: Академик Сагадиев К.А. внес большой вклад в развитие казахстанского парламентаризм

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля, доктора экономических наук, академика Национальной академии наук Республики Казахстана, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан III и IV созывов Кенжегали Сагадиева, передает zakon.kz.

От имени депутатов Мажилиса и от себя лично выражаю соболезнования семье академика К.А. Сагадиева. Кенжегали Абенович внёс значительный вклад в развитие Независимого Казахстана. Неоценима его роль и в развитии отечественного парламентаризма. Он навсегда останется в нашей памяти