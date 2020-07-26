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Н.Нигматулин: Академик Сагадиев К.А. внес большой вклад в развитие казахстанского парламентаризм

Председатель Мажилиса отметил его роль в развитии независимого Казахстана.

Фото : parlam.kz26 июля 2020, 17:18

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля, доктора экономических наук, академика Национальной академии наук Республики Казахстана, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан III и IV созывов Кенжегали Сагадиева, передает zakon.kz.

От имени депутатов Мажилиса и себя лично выражаю соболезнования семье академика К.А. Сагадиева. Кенжегали Абенович внес значительный вклад в развитие Независимого Казахстана. Неоценима его роль в развитии отечественного парламентаризма. Он навсегда останется в нашей памяти, - написал Нурлан Нигматулин в своем личном аккаунте в Twitter.


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