Н.Нигматулин: Академик Сагадиев К.А. внес большой вклад в развитие казахстанского парламентаризм
Председатель Мажилиса отметил его роль в развитии независимого Казахстана.
Фото : parlam.kz26 июля 2020, 17:18
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля, доктора экономических наук, академика Национальной академии наук Республики Казахстана, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан III и IV созывов Кенжегали Сагадиева, передает zakon.kz.
От имени депутатов Мажилиса и себя лично выражаю соболезнования семье академика К.А. Сагадиева. Кенжегали Абенович внес значительный вклад в развитие Независимого Казахстана. Неоценима его роль в развитии отечественного парламентаризма. Он навсегда останется в нашей памяти, - написал Нурлан Нигматулин в своем личном аккаунте в Twitter.
От имени депутатов Мажилиса и от себя лично выражаю соболезнования семье академика К.А. Сагадиева. Кенжегали Абенович внёс значительный вклад в развитие Независимого Казахстана. Неоценима его роль и в развитии отечественного парламентаризма. Он навсегда останется в нашей памяти— Nurlan Nyǵmatýlın (@NigmatulinKZ) July 26, 2020
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