Доллар теряет в цене: насколько и почему укрепились валюты некоторых развивающихся стран

Национальный банк Казахстана представил обзор по валютам отдельных развивающихся стран.

По итогам торгов 24 июля рыночный курс тенге сложился на уровне 414,09 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,2% (с 413,45). При этом отмечено укрепление по отношению к доллару валют многих других государств. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 17 по 24 июля 2020 года, предоставил Национальный банк Казахстана, сообщает zakon.kz.

На внешнем валютном рынке в период с 17 по 24 июля 2020 года произошел ряд значимых событий. Динамика валют стран развивающихся рынков в течение недели была в основном положительной. Вакцина, разрабатываемая фармацевтической компанией в Великобритании, показала многообещающие результаты по итогам испытаний. Главы стран ЕС достигли договоренности о создании антикризисного фонда на 750 млрд евро, в рамках которого будут проведены размещения долговых обязательств. Опасения инвесторов продолжают вызывать сообщения по поводу напряженности между США и КНР из-за взаимных закрытий посольств в городах Хьюстон и Сычуань, – отмечено в сообщении Нацбанка РК.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

Бразильский реал укрепился на 3% (с 5,39 до 5,23) на фоне представления министром экономики проекта налоговой реформы, предусматривающей уменьшение налоговой нагрузки (сокращения количества налогов), что было позитивно воспринято глобальными инвесторами;

Мексиканское песо укрепилось на 1,2% (с 22,55 до 22,28) на фоне выхода данных о росте розничных продаж в мае на 0,8% м/м;

Индонезийская рупия укрепилась на 0,6% (с 14 703 до 14 610) на фоне заявления Президента страны о постепенном восстановлении экономики во 2 квартале 2020 года из-за улучшающихся показателей потребления и экспорта;

Индийская рупия укрепилась на 0,3% (с 75,02 до 74,83) на фоне глобального ослабления курса доллара США и притока иностранного капитала на фондовый рынок;

Российский рубль укрепился на 0,3% (с 71,88 до 71,7) на фоне удорожания нефти и сообщений о положительных результатах испытаний вакцины против коронавируса, несмотря на обсуждение в Великобритании и США возможных санкций против РФ. ЦБРФ понизил ключевую ставку до 4,25% с уточнением по диапазону нейтральной ставки до 5-6% (снижение на 1 п.п.) из-за формирования мировых процентных ставок на более низком уровне;

Южноафриканский ранд укрепился на 0,2% (с 16,69 до 16,66) на фоне притока иностранного капитала на долговой рынок;

Турецкая лира укрепилась на 0,1% (с 6,86 до 6,85). ЦБ оставил ставку без изменений на уровне 8,25%. По сообщению Bloomberg, Турция призывает банки использовать инструменты хеджирования для покрытия обязательств в иностранной валюте вместо покупки ее на рынке спот.

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