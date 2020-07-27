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Доллар теряет в цене: насколько и почему укрепились валюты некоторых развивающихся стран

Национальный банк Казахстана представил обзор по валютам отдельных развивающихся стран.

Фото : a-r.az27 июля 2020, 18:16

По итогам торгов 24 июля рыночный курс тенге сложился на уровне 414,09 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,2% (с 413,45). При этом отмечено укрепление по отношению к доллару валют многих других государств. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 17 по 24 июля 2020 года, предоставил Национальный банк Казахстана, сообщает zakon.kz.

На внешнем валютном рынке в период с 17 по 24 июля 2020 года произошел ряд значимых событий. Динамика валют стран развивающихся рынков в течение недели была в основном положительной. Вакцина, разрабатываемая фармацевтической компанией в Великобритании, показала многообещающие результаты по итогам испытаний. Главы стран ЕС достигли договоренности о создании антикризисного фонда на 750 млрд евро, в рамках которого будут проведены размещения долговых обязательств. Опасения инвесторов продолжают вызывать сообщения по поводу напряженности между США и КНР из-за взаимных закрытий посольств в городах Хьюстон и Сычуань, – отмечено в сообщении Нацбанка РК.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

Бразильский реал укрепился на 3% (с 5,39 до 5,23) на фоне представления министром экономики проекта налоговой реформы, предусматривающей уменьшение налоговой нагрузки (сокращения количества налогов), что было позитивно воспринято глобальными инвесторами;

Мексиканское песо укрепилось на 1,2% (с 22,55 до 22,28) на фоне выхода данных о росте розничных продаж в мае на 0,8% м/м;

Индонезийская рупия укрепилась на 0,6% (с 14 703 до 14 610) на фоне заявления Президента страны о постепенном восстановлении экономики во 2 квартале 2020 года из-за улучшающихся показателей потребления и экспорта;

Индийская рупия укрепилась на 0,3% (с 75,02 до 74,83) на фоне глобального ослабления курса доллара США и притока иностранного капитала на фондовый рынок;

Российский рубль укрепился на 0,3% (с 71,88 до 71,7) на фоне удорожания нефти и сообщений о положительных результатах испытаний вакцины против коронавируса, несмотря на обсуждение в Великобритании и США возможных санкций против РФ. ЦБРФ понизил ключевую ставку до 4,25% с уточнением по диапазону нейтральной ставки до 5-6% (снижение на 1 п.п.) из-за формирования мировых процентных ставок на более низком уровне;

Южноафриканский ранд укрепился на 0,2% (с 16,69 до 16,66) на фоне притока иностранного капитала на долговой рынок;

Турецкая лира укрепилась на 0,1% (с 6,86 до 6,85). ЦБ оставил ставку без изменений на уровне 8,25%. По сообщению Bloomberg, Турция призывает банки использовать инструменты хеджирования для покрытия обязательств в иностранной валюте вместо покупки ее на рынке спот.


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