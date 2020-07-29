Рестарт футбольного сезона в Казахстане отложен
Вопрос возобновления сезона будет рассмотрен по мере завершения карантина.
Фото : kazfootball.kz29 июля 2020, 18:54
Проведение футбольных соревнований в Казахстане откладывается, передает zakon.kz.
Об этом сообщает профессиональная футбольная лига Казахстана, ссылаясь на поручение Касым-Жомарта Токаева о продлении карантинных мер в стране.
Вопрос возобновления сезона будет рассмотрен по мере завершения карантина в Республике Казахстан, - говорится в сообщении ведомства.
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