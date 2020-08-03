Что говорит о том, что тенге "отвязывается" от рубля

Эксперт рассказал о факторах, способствующих меньшей волатильности нацвалюты Казахстана в сопоставлении с российским рублем.

Как показывают последние данные, темп обесценения тенге заметно замедляется по сравнению с темпом обесценения рубля. О факторах косвенно демонстрирующих, что при дальнейшем обесценении в России рубля, тенге, вероятно, не будет пропорционально слабеть, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

По словам эксперта, как и предполагалось ранее, слабый рубль начал давить на тенге, в результате которого, в частности на форексе, USD/KZT уже преодолел значение в 420, при этом USD/RUB тянется к отметке 74.

Вместе с тем, несмотря на подобный рост котировок доллара США к рублю и тенге, хотелось бы обратить ваше внимание на один очень важный момент, указывающий на то, что тенге, вероятно, под влиянием внутренних факторов, уже начал понемногу «отвязываться» от рубля (несмотря на объективную зависимость казахстанской экономики от российский). При этом, USD/KZT продолжает двигаться в унисон другим «нефтяным» валютам (норвежская крона, канадский доллар, мексиканский песо), сохраняя склонность к свободному плаванию и следованию общей тенденции на развивающихся рынках, – написал Олжас Тулеуов.

Так, по мнению эксперта, важным фактором, косвенно демонстрирующим, что при дальнейшем обесценении в России рубля, тенге, вероятно, не будет пропорционально слабеть, стал показатель котировок RUB/KZT, который с прошлого недельного максимума 5,84 опустился до 5,75, что является минимальным индикатором с 9 июля. В целом, снижение RUB/KZT отражает тот факт, что темп обесценения тенге заметно замедляется по сравнению с темпом обесценении рубля.

В свою очередь, очень важно понять, что из внутренних факторов сейчас может способствовать меньшей волатильности нацвалюты Казахстана в сопоставлении с российским рублем. Это, разумеется, разница в казахстанских и российских процентных ставках. Так, сейчас у нашего северного соседа ключевая ставка равна 4,25%, у нас же – 9,0%. То есть дифференциал номинальных ставок, по сути, составляет существенные 4,75%. В свою очередь, разница в реальных ставках между Россией и Казахстаном (номинальные ставки минус уровень годовой инфляции) достигает 1 процентного пункта. И это все для держателей крупного капитала в ЕАЭС и локальных рынков также может служить фактором большей привлекательности казахстанских финансовых активов нежели российских, а значит большей устойчивости USD/KZT, чем USD/RUB. К слову говоря, на этот момент обратили внимание и другие наши коллеги, – продолжил эксперт.

Таким образом, по мнению Олжаса Тулеуова, сырьевые валюты, включая тенге, в текущих условиях нарастания рыночных неопределенностей склонны обесцениваться. Однако вырисовывается тренд, характеризующий, что тенге может быть более стабильным, чем рубль.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!