В Алматы бассейн и банкетный зал принимали посетителей

Они были оштрафованы на 230 МРП.

В Алматы обнаружили заведения, нарушавшие карантинный режим, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, в одном из заведений Ауэзовского района, где проводили Кыз узату. Более 30 посетителей отмечали торжество, несмотря на карантин. Прибывшие на место полицейские, которых вызвали жители соседних домов, остановили мероприятие. Владельца объекта оштрафовали, а гости ограничились предупреждением.

На администраторов кафе будет наложен штраф в размере 230 МРП, согласно 425 статье Кодекса об административных нарушениях Республики Казахстан, - заявил главный специалист отдела аппарата акима Ауэзовского района Ерасыл Окметов.

В Наурызбайском районе функционировал бассейн, хотя комплекс с виду был закрыт на ремонт. Несколько десятков посетителей оштрафовали почти на 85 тысяч тенге. Хозяин развлекательного центра должен будет выплатить более полумиллиона тенге.

Снаружи была вывеска, что ведутся ремонтные работы. При заезде было установлено, что был открыт большой бассейн с посетителями около 60 человек. Дистанция не соблюдалась, безмасочный режим, все купались, а также сидели на летнике и употребляли напитки, - сообщила руководитель управления департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Наурызбайского района Анель Мусаева.

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