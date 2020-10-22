Солнечная электростанция "Nurgisa 100 mw" предотвратила выброс углекислого газа

Станция запущена в августе 2019 года.

Солнечная электростанция "Nurgisa 100 mw" предотвратила 153 тыс. тонн выбросов углекислого газа, сообщает Атамекен Бизнес Новости

Солнечные электростанции продолжают покорять бескрайние степи Казахстана, на сегодняшний день в нашей стране запущено 38 солнечных электростанций. Частью большой системы по выработке электричества в прошлом году стала солнечная электростанция Nurgisa в Алматинской области мощностью 100 MW . 153 тысячи тонн выбросов углекислого газа в год предотвращает данная солнечная электростанция. Это один из крупных комплексов по выработке электроэнергии – ежегодно станция способна производить до 166 миллионов киловатт в час.

Станция запущена в августе 2019 года и на сегодня в общую сеть выдала 175 миллионов киловатт в час. Проект реализует компания ТОО "Eneverse KunKuat". Высокотехнологичный проект запущен при финансовой поддержке АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек"), с участием иностранных инвесторов - международной компанией Universal Energy в лице своей проектной компании Eneverse Kunkuat.

На солнечной электростанции установлено 303 тысячи поликремниевых панелей. Каждая из них вырабатывает 330 ватт. Десяток таких солнечных панелей может обеспечить электричеством коттедж. А вот вся станция способна питать электроэнергией небольшой городок. На сегодня на солнечной станции работает 25 человек. А вот на период строительства здесь было задействовано больше пятисот казахстанских специалистов и 11 отечественных строительных компаний.

Финансирование проектов в сфере энергетики, в том числе в области возобновляемых источников энергии соответствуют мандату БРК. В кредитном портфеле Банка на данный момент имеется 5 проектов в сфере ВИЭ - фотовольтаическая электростанция "Жылга" мощностью 20 МВт в Туркестанской области ТОО "EcoProTech-Astana" (ЭкоПроТек-Астана), солнечная электростанция Нургиса мощностью 100 МВт вблизи города Капшагай ТОО "Eneverse KunKuat", строительство Тургусунской ГЭС в Восточно-Казахстанской области и гидроэлектростанции в Алматинской области ТОО "Baskan Power", а также ветровая электростанция "Астана Expo-2017" мощностью в 50 МВт вблизи столицы в поселке Костомар. Проект ТОО "Eneverse KunKuat" и ТОО "EcoProTech-Astana" профинансированы способом проектного финансирования который на данный момент активно применяется Банком, - отметил и.о. старшего банкира Дирекции по работе с клиентами Бауыржан Аманбеков.

Стоимость проекта составила 27,7 млрд тенге, 10 млрд – заем БРК на 10 лет и лизинговое финансирование дочерней структуры Банка – АО "Фонд Развития промышленности" - 6,5 млрд тенге сроком на 8 лет.

Банк развития Казахстана ознакомившись с нашим бизнес-планом, оказал поддержку, и стал участником этого строительства. Мы также обращались в другие банки за финансированием, но именно Банк развития Казахстана оказал нам доверие, и я полагаю, что банк не ошибся в своем выборе. Станция показала себя отлично, наш план составляет 144 миллиона киловатт часов, мы сейчас выработали уже 140 миллионов киловатт часов" - подчеркнул Управляющий солнечной станцией "Nurgisa 100 MW" - Алмаз Байдильдин.

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Как правило, институты развития участвуют в проектах ВИЭ по схеме проектного финансирования.

БРК активно использует эту модель финансирования, предоставляя выгодные условия проектного финансирования: минимальная сумма займа – 7 млрд тенге, максимальный срок займа – до 20 лет, размер собственного участия компании – не менее 30% от стоимости инвестиционного проекта по смете. Важный момент – финансирование предоставляется в тенге, что критически важно для проекта, денежные потоки которого тоже номинированы в тенге.

Модель проектного финансирования выглядит следующим образом: инвесторы кредитуют проект с тем условием, что основным источником выплаты заемных средств служат потоки денежных поступлений от реализации проекта. Такой формат позволяет, с одной стороны, создать большой финансовый рычаг (доля заемных средств к собственным), что позволяет собственнику капиталоемкого проекта реализовать его с небольшим объемом собственных средств. С другой стороны, кредитор в этой модели получает больший контроль над реализацией проекта.

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