В РК снизили ставки по кредитам для наиболее пострадавшего бизнеса

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики осуществляется без учета срока давности выданного кредита/лизинга.

Постановлением Правительства РК от 20 октября 2020 года внесены дополнения в постановление от 31 декабря 2019 года "О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства", передает zakon.kz.

В частности, правила субсидирования части ставки вознаграждения в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" дополнены новыми главами.

Так, говорится, что об условиях субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики.

Согласно дополнениям, субсидированию подлежат ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших секторах экономики, согласно приложению 9 к Правилам.

К примеру, это касается розничной торговли автомобилями и легкими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв. м; технического обслуживания и ремонта автомобилей; деятельности аэропортов, гостинниц, кинотеатров, частных школ, санаториев, курортов. Всего в этом списке 29 видов деятельности.

Как говорится в документе, субсидирование части ставки вознаграждения осуществляется по кредитам/лизинговым сделкам банков/лизинговых компаний, выданным до 31 августа 2020 года (включительно), а также в отношении кредитных средств, выдаваемых в рамках кредитных линий, одобренных до 31 августа 2020 года (включительно).

Субсидированию подлежат части ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам, которые были рефинансированы в период с 16 марта 2020 года до 15 марта 2021 года (включительно) без увеличения ставки вознаграждения и срока погашения, но действующие по состоянию на 31 августа 2020 года.

В случае полного погашения кредита до 31 августа 2020 года субсидирование не допускается.

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики осуществляется без учета срока давности выданного кредита/лизинга.

При этом субсидированию не подлежат части ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам, по которым по состоянию на 16 марта 2020 года (включительно) имеется просроченная задолженность сроком более 180 дней (включительно) по основному долгу и/или начисленному вознаграждению.

Субсидирование части ставки вознаграждения осуществляется по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в размере, указанном в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, при этом 6 % номинальной ставки вознаграждения оплачивается субъектом малого и среднего предпринимательства, а разница субсидируется государством.

При этом размер субсидирования номинальной ставки вознаграждения государством будет составлять:

- с 16 марта 2020 года до 31 августа 2020 года разницу между номинальной ставкой вознаграждения по кредиту и 6%, в случае оплаты субъектом малого и среднего предпринимательства платежей по кредитному договору/лизинговой сделке до 31 августа 2020 года;

- с 1 сентября 2020 года до 15 марта 2021 года разницу между номинальной ставкой вознаграждения по кредиту и 6%, но не более 12 %.

С 1 сентября 2020 года до 15 марта 2021 года кредитный договор/лизинговая сделка субъекта малого и среднего предпринимательства, номинальная ставка вознаграждения по которому превышает 18 %, подлежит снижению (реструктуризации) банком/лизинговой компанией до 18 %, в том числе по кредиту/лизинговой сделке, по которым не осуществлялась оплата платежей с 16 марта 2020 года.

Срок субсидирования по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики составляет 12 месяцев, начиная с 16 марта 2020 года до 15 марта 2021 года.

При заключении кредитного договора/лизинговой сделки после 16 марта 2020 года срок субсидирования исчисляется с даты заключения кредитного договора/лизинговой сделки до 15 марта 2021 года.

При предоставлении отсрочки банком по оплате номинальной ставки вознаграждения по кредитам средства, предусмотренные на субсидирование, перечисляются финансовым агентством в банк и будут использованы после окончания периода предоставленной отсрочки. При этом, если сумма начисленного вознаграждения за период чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, в том числе карантина, перенесена в рамках предоставленной отсрочки на период, превышающий 15 марта 2021 года, то субсидированию подлежат такие отсроченные платежи на период предоставленной отсрочки.

В случае, если в период с 16 марта 2020 года до даты вступления в силу настоящего постановления заемщиком была произведена оплата платежей по кредиту, сумма субсидирования, начисленная за данный период, направляется на погашение задолженности по вознаграждению, начисленному в последующие периоды в соответствии с графиком погашения кредита. При наличии неиспользованной суммы субсидирования по истечении срока погашения займа, данная сумма выплачивается заемщику.

В случае погашения кредита в период с 1 сентября 2020 года до даты вступления в силу настоящего постановления, сумма субсидируемой части ставки вознаграждения за период с 16 марта 2020 года до даты погашения кредита выплачивается заемщику.

Для ежемесячного расчета субсидируемой государством части номинальной ставки вознаграждения будет использована процентная ставка, действующая на последний рабочий день текущего месяца по кредитному договору/лизинговой сделке.

По кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики банк/лизинговая компания до 30 октября 2020 года представляет в финансовое агентство:

- перечень субъектов малого и среднего предпринимательства для субсидирования части ставки вознаграждения по кредиту/лизинговой сделке;

- копию заявления-анкеты по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам субсидирования.

Проекты субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики рассматриваются уполномоченным органом финансового агентства согласно перечню, представленному банком/лизинговой компанией, в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления информации с пакетом документов.

По одобренным финансовым агентством проектам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики банк/лизинговая компания заключает договор банковского займа/дополнительное соглашение к договору банковского займа, в котором отражает график платежей с разделением суммы вознаграждения на субсидируемую и несубсидируемую часть, и дополнительную информацию в соответствии с требованиями финансового агентства. Подписанный субъектом малого и среднего предпринимательства и банком/лизинговой компанией договор банковского займа/дополнительное соглашение к договору банковского займа направляются в финансовое агентство для осуществления выплат.

Перечисление средств производится финансовым агентством согласно графику к договору банковского займа/дополнительному соглашению к договору банковского займа, предоставленному банком/лизинговой компанией, на счета финансового агентства в банке/банке-платежном агенте c учетом сумм к возмещению за предыдущий период (при необходимости).

Перечисление средств финансовому агентству для субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики осуществляется уполномоченным органом по предпринимательству в соответствии с договором на перечисление средств на специальный счет финансового агентства, открытый в Национальном банке РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

В сентябре глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании поручил субсидировать кредиты для малого и среднего бизнеса, который переживает сложные времена, приняв на себя основной удар пандемии.

"В порядке дополнительной помощи малому и среднему бизнесу поручаю обеспечить госсубсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам малого и среднего бизнеса в пострадавших секторах экономики. Субсидирование покроет период 12 месяцев, начиная с момента объявления ЧП, с 16 марта текущего года", – сказал он.

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