Курс доллара вырос на 1,5 тенге на торгах
Еще больше подорожал евро в обменных пунктах.
Фото : rg.ru26 октября 2020, 11:13
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 429,38 тенге, поднявшись сразу на 1,48 тенге, передает zakon.kz.
Еще больше подорожал евро в обменных пунктах.
Так, в обменниках доллары покупают/продают по 429-430,5 тенге, евро - 507,5-509,5 тенге, рос. рубль - 5,58-5,64 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижались в течение всей прошлой недели и продолжили эту тенденцию 26 октября.
Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,86%, составив $39,11 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 1,77% — до $41,03 за баррель.
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