Курс доллара вырос на 1,5 тенге на торгах

Еще больше подорожал евро в обменных пунктах.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 429,38 тенге, поднявшись сразу на 1,48 тенге, передает zakon.kz.

Еще больше подорожал евро в обменных пунктах.

Так, в обменниках доллары покупают/продают по 429-430,5 тенге, евро - 507,5-509,5 тенге, рос. рубль - 5,58-5,64 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижались в течение всей прошлой недели и продолжили эту тенденцию 26 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,86%, составив $39,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 1,77% — до $41,03 за баррель.

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