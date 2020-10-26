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Курс доллара вырос на 1,5 тенге на торгах

Еще больше подорожал евро в обменных пунктах.

Фото : rg.ru26 октября 2020, 11:13

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 429,38 тенге, поднявшись сразу на 1,48 тенге, передает zakon.kz.

Еще больше подорожал евро в обменных пунктах.

Так, в обменниках доллары покупают/продают по 429-430,5 тенге, евро - 507,5-509,5 тенге, рос. рубль - 5,58-5,64 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижались в течение всей прошлой недели и продолжили эту тенденцию 26 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,86%, составив $39,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 1,77% — до $41,03 за баррель.


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