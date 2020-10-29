Семья требует 15 млн за погибшего на стройплощадке 20-летнего парня

Жанболат Кудайбергенов был трудолюбивым человеком, заботливым братом и любящим сыном, говорят родные.

В январе 2020 года в результате обрушения конструкции на строительной площадке в Алматы погиб 20-летний парень. Однако, как заверяют родные Жанболата Кудайбергенова, поставить точку в этом деле в городском Департаменте полиции почему-то не спешат, передает zakon.kz.

Руководство строительной компании, где работал погибший, якобы отказывается выплачивать положенную компенсацию, говорится в сюжете AlmatyTV.

Мать погибшего строителя Назым Сембекова едва сдерживает слёзы, перебирая фотографии своего сына. Говорит, Жанболат был очень трудолюбивым парнем, заботливым братом и любящим сыном. Всегда старался всем помочь, как в моральном, так в финансовом плане. Он брался за любую работу. В последний раз устроился в строительную компанию.

Как мне объяснили, он производил демонтаж опалубки. Сняв ее внутреннюю часть, мой сын поднимался на опалубку с наружной стороны. После чего конструкция упала. Вместе с ней упал и Жанболат. На самом деле, он работал арматурщиком, не знаю почему он делал опалубки, - сообщила мать погибшего Назым Сембекова.

После инцидента возбудили уголовное дело и началось следствие, которое длится вот уже десятый месяц, рассказывает Назым Сембекова. По её словам, сначала дело рассматривал один следователь, потом оно перешло к другому. При этом, в полиции женщине якобы не объясняют, в отношении кого проводится расследование и кто должен понести наказание за смерть ее сына.

Трагедия произошла утром 27 января 2020 года. На участке и за ограждением, где погиб 20-летний рабочий, сейчас продолжается стройка. Как говорят коллеги Жанболата Кудайбергенова, он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Как оказалось, Жанболат трудился в строительной фирме неофициально. Трудового соглашения с работодателем у него не было. По словам коллег и бригадира Медета Биттибаева, после этого ЧП многим рабочим не выплатили зарплату и им пришлось уволиться, а компания якобы обанкротилась.

В инспекции труда вынесли вердикт, что погибший виноват на 40%. Я не понимаю, почему? Он не находился в пьяном состоянии. Он был в каске, натянул защитный пояс. Компания должна возместить ущерб. Этого добиться семья парня до сих пор не может, - указал бригадир Медет Биттибаев.

По факту случившегося сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия, сообщили в городском Департаменте полиции. В рамках дела опрошены руководители компании и рабочие, которые в тот роковой день были на объекте.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье 277 части 2 УК РК. Сейчас производство продолжается. Была проведена на начальном этапе судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, назначена проверка инспекции труда. По получению заключения от уполномоченных органов по уголовному делу будет принято процессуальное решение, - заверила официальный представитель городского ДП Салтанат Азирбек.

Представители субподрядной организации прокомментировать ситуацию на камеру отказались. Но по телефону объяснили, что выплатить компенсацию в размере 15 миллионов тенге, которую требуют родные погибшего Жанболата Кудайбергенова не в состоянии. В компании серьёзные финансовые проблемы.

Я пришел, предложил им 2-3 миллиона. А они нет, дайте 15 миллионов. Извините, у меня таких денег нет. Мне нужно стольким рабочим зарплату выдать. Таких цифр нет, я говорю, ладно, тогда0 если будете писать - пишите, - заявил представитель субподрядной организации Ильяр.

Опытные юристы заявили, в данном случае погибший работал без трудового соглашения и страховки, а значит требовать от работодателя выплату какой-либо суммы в качестве морального или материального вреда даже в суде будет крайне сложно.

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