"Слова назидания", переведенные на чешский язык, появятся в учебных заведениях Праги

Издание книги позволит чешской общественности ближе познакомиться с произведениями великого казахского поэта.

29 октября 2020 года в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбаева Посольство Казахстана в Чешской Республике совместно с Национальной академической библиотекой РК провели онлайн-презентацию его книги "Слова назидания" переведенной на чешский язык, сообщает zakon.kz со ссылкой на посольство РК в Чехии.

В мероприятии приняли участие известные общественные деятели, ученые, представители средств массовой информации Казахстана и Чехии.

Казахстанские дипломаты отметили, что "Слова назидания" великого поэта обретают особое звучание в наши дни, когда Казахстан находится в преддверии 30-летия Независимости.

Руководитель чешского "Клуба друзей Азии", профессор, доктор философских наук Йиржи Шима выразил уверенность, что издание книги позволит чешской общественности ближе познакомиться с произведениями великого казахского поэта, который внес неоценимый вклад в развитие и становление мировой литературы.

Книга казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева – уникальное издание. Мы уверены, что она позволит чешским читателям глубже понять историю и традицию казахского народа и это, несомненно, позволит сблизить наши культуры, - отметил профессор Карлова Университета Томаш Кучер.

Также с интересом были заслушаны выступления представителей чешских средств массовой информации.

С казахстанской стороны в презентации приняли участие: заместитель руководителя Национальной академической библиотеки РК, Алия Кожабекова; Улугбек Есдаулет – поэт, Председатель "Союза писателей Казахстана"; Кенжехан Мамытжанов – директор института литературы и искусства им. М. Ауэзова, заслуженный деятель РК.

"Слова назидания", переведенные на чешский язык, будут направлены Посольством РК в библиотечные фонды учебных заведений Праги.

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