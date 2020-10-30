О валютном рынке в сентябре рассказали в Нацбанке

В сентябре 2020 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 289,3 млрд тенге.

В сентябре 2020 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 418,29 - 431,81 тенге за доллар. На конец сентября 2020 года биржевой курс тенге к доллару составил 431,81 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 2,8%, передает zakon.kz со ссылкой на Нацбанк РК.

Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар за месяц составил 11,7 млрд долларов, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - 2,6 млрд долларов, объем операций на внебиржевом валютном рынке - 9,1 млрд долларов.

В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 80,5% или 7,3 млрд долларов (в августе 2020 года - 78,6% или 6,7 млрд долларов), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В сентябре 2020 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 289,3 млрд тенге.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 31,2% (в августе 2020 года - 220,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (231,4 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 25%.

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов - 63,6% или 184,1 млрд тенге, рублей - 24,9% или 72,0 млрд тенге, евро - 11,2%, или 32,5 млрд тенге.

В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов за месяц выросли на 26,8% (относительно аналогичного периода 2019 года - на 22%), на покупку рублей - на 20,5% (в 1,6 раз) и на покупку евро - в 2,2 раза (снизились на 8%).

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