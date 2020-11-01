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Прогноз погоды по территории Казахстана на 1 ноября

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Фото : zakon.kz.1 ноября 2020, 06:01

Прогноз погоды по территории Казахстана на 1 ноября, сообщает zakon.kz.

П

о-прежнему, на большую часть территории РК сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков. Лишь на севере страны под влиянием фронтальных разделов местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Местами по республике ожидаются туман, на юге и юго-востоке - усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
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В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области ночью ожидается усиление ветра 15-20 м/с

Прогноз погоды в Алматы: днем 11°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 5° ясно.

Прогноз погоды на1 ноября.


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