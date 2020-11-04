В Казахстане не начали рефинансирование кредитов бизнеса

Миллиарды, выделенные на поддержку МСБ, лежат без движения.

Председатель Демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев просит правительство и Нацбанк в безотлагательном порядке начать рефинансирование кредитов МСБ в пострадавших секторах экономики, передает корреспондент zakon.kz.

С соответствующим запросом он обратился к премьер-министру, председателю Национального банка и главе Агентства по регулированию финансовых рынков.

Так, по данным НПП "Атамекен", напрямую от пандемии и связанных с ней мер пострадало более 1 млн предпринимателей, приостановили деятельность из-за чрезвычайного положения и ограничений локдауна более 430 тыс. предпринимателей, значительная часть которых до сих пор не возобновила свою работу.

Он напомним, что фракция "Ак жол" с марта неоднократно обращалась с запросами к Правительству, Нацбанку и Агентству финансовых рынков о недостаточности простой отсрочки кредитов.

13 августа мы предложили рефинансировать действующие кредиты по новым пониженным ставкам, принятым в рамках антикризисных мер, без перенесения прежней долговой нагрузки.Поэтому поручение Президента о рефинансировании всех кредитов пострадавшему МСБ под 6% было встречено нами как крайне важная и эффективная мера. Возьмем на себя смелость утверждать, что для отечественных предпринимателей это один из судьбоносных в нынешних условиях вопросов, учитывая неадекватно высокие процентные ставки и катастрофическое падение оборотов, - отметил Азат Перуашев.

По словам депутата, со дня обнародования Послания прошло два месяца, а как сообщают предприниматели практически со всех регионов, ни в одной области или городе до сих пор такое рефинансирование даже не началось. В большинстве случаев филиалы банков отказываются принимать соответствующие заявки предпринимателей, ссылаясь на отсутствие поручений головного офиса. А там, где заявки были приняты, они лежат без ответа.

Фракция "Ак жол" считает недопустимой ситуацию, когда поручения главы государства тормозятся в бюрократической волоките, тысячи предпринимателей стоят на грани разорения, а выделенные на их поддержку сотни миллиардов лежат без движения. В этой связи мы просим Правительство, Нацбанк и АРРФР в самом срочном и безотлагательном порядке начать практическое рефинансирование кредитов всего пострадавшего МСБ под 6%. Мы также просим установить и привлечь к ответственности должностные лица, допустившие проволочку исполнения Послания Президента, - заявил Перуашев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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