В штаб-квартире ВОЗ коронавирус выявили у 65 сотрудников

В последней вспышке выявили пять заражений, тогда как первый случай COVID-19 среди работников штаб-квартиры выявили восемь недель назад.

С начала пандемии COVID-19 заболели 65 сотрудников штаб-квартиры ВОЗ, передает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.

Последние пять случаев (заражения - ред.) увеличивают общее число заразившихся сотрудников в Женеве до 65 человек с начала пандемии, - заявил глава деловых операций организации Рауль Томас.

При этом представитель ВОЗ Фарах Дахлаллах подтвердил агентству достоверность этих сведений, хотя ранее организация заявляла, что в женевском офисе случаев заражения нет.

Последние пять случаев относятся к одному очагу заражений, так как четверо заболевших из одного подразделения, а пятый человек с ними контактировал. Источник агентства сообщил, что один из них входит в команду гендиректора организации.

Другие 49 случаев коронавируса выявили в течение последних восьми недель. Руководство попросило сотрудников избегать личных встреч, в том числе в общих зонах или в кафе.

В обычном режиме в штаб-квартире ВОЗ в Женеве работают примерно 2,4 тысячи человек. В прошлом месяце доступ в здание ограничили для ключевых сотрудников, включая руководство.

В свою очередь руководитель ВОЗ по техническому реагированию на COVID-19 Мария Ван Керхове в начале ноября заявляла, что в штаб-квартире заражений или очагов заражения нет.

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