Вырубленные в Алматы деревья занесены в Красную книгу - Управление зеленой экономики

По словам руководителя Управления зеленой экономики города Алматы Натальи Ливинской, заявлений на вырубку к ним не поступало.

В Управлении зеленой экономики Алматы подтвердили, что 13 деревьев на пересечении улиц Толе би и Ауэзова были спилены незаконно, сообщает zakon.kz.

По словам руководителя Управления зеленой экономики города Алматы Натальи Ливинской, заявлений на вырубку к ним не поступало.

Среди 13 деревьев, были вырублены 9 дубов, 3 вяза и 2 акации. Необходимо отметить, что срубили "дубы черешчатые" – эти деревья занесены в Красную книгу. На данный момент идет расследование. Но два ИП уже оштрафованы за несоблюдение правил благоустройства, - сказала она

Наталья Ливинская добавила, что это не единичный случай самоуправства среди представителей бизнеса города Алматы и рекомендовала создать общественный совет, чтобы не допустить повторения инцидента.

22 ноября по улице Толе би, 187 на пересечении с улицей Ауэзова были срублены 13 деревьев: девять дубов и четыре вяза. На обращения возмущенных горожан отреагировали в акимате.

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