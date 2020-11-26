Компания Sulpak высадит в Алматы 500 деревьев

Компания выступила с официальным заявлением.

Компания "Sulpak" заявила о своей непричастности к вырубке деревьев на ул. Толе би возле здания торгового дома, а также о своем намерении высадить 500 деревьев в городе, передает zakon.kz.

В последние дни наш бренд оказался под давлением с возмутительным происшествием на соседней территории, граничащей с нашим магазином. ⠀

Мы искренне переживаем вместе с вами, как жители любимого Алматы, и как социально-ответственная компания. Теперь, когда акиматом г. Алматы озвучены предварительные результаты, мы готовы представить свою позицию и выступить с официальным заявлением, - говорится в информации компании, размещенной на Facebook.

В сообщении указывается, что в ходе расследования выявлено, что сотрудники подрядчика самовольно снесли деревья на территории, которая не принадлежит Sulpak и не находится в аренде у компании.

Мы уверены, что профильные органы примут соответствующие меры в отношении виновных в соответствии с законом. Мы понимаем и разделяем чувства наших сограждан и клиентов, готовы сотрудничать с акиматом и участвовать в улучшении экологии нашего города. Руководством компании принято решение высадить 500 взрослых деревьев в Алматы на территории и в сроки, согласованные с акиматом города, - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 22 ноября по улице Толе би, 187 на пересечении с улицей Ауэзова были срублены 13 деревьев: девять дубов, два вяза и две акации. Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что установлен основной фигурант по делу вырубки деревьев - руководитель ИП, заключившая договор на благоустройство местности и нанявшая разнорабочих.

Изначально уголовное дело было зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 340 УК - "Незаконная порубка или уничтожение деревьев и кустарников". Однако позже дело переквалифицировали на часть вторую статьи 339 УК "Незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений группой лиц".

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