Почему врачам перестали выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом

С 20 октября в Казахстане был отменен прием заявок на соцвыплаты медработникам.

Глава Минздрава Алексей Цой рассказал, почему врачам перестали платить компенсацию за заражение коронавирусом на рабочем месте, передает zakon.kz.

Министра здравоохранения на брифинге в Службе центральных коммуникаций спросили о выплатах медикам, которые работали в инфекционных стационарах и заразились коронавирусом.

По поводу выплат, почему они прекратились? Это связано с тем, что в бюджете денег не осталось? - спросил журналист.

Нет, это связано с тем, что в мире есть подход: если медработник заражается внутри медицинской организации, это значит, что система поддержания санэпидрежима нарушена. Значит, она не соответствует тем требованиям, которые есть. Работник медицинской организации не должен заражаться на рабочем месте. Это очень важный постулат, и всегда он у нас действовал. Самое основное - ежемесячно каждый сотрудник, работая в таком инфекционном стационаре получает вот эти доплаты. Это самый важный стимулирующий компонент. Если бы не было таких рисков и условий, наши коллеги не получали бы такие доплаты. Просто на тот момент, когда было принято решение о дополнительных компенсациях, нас коронавирус застал в таких условиях, когда возможностей нашей медицинской системы не хватало. Мы разворачивали любые подсобные медицинские организации для того, чтобы оказать помощь. Времени не было на достройку или разворачивание потоков. Врачи шли на риски и помогали пациентам, по сути дела во фронтовых условиях. Поэтому было принято решение помочь на том этапе. Сейчас мы успели нарастить свои мощности, успели своевременно построить лаборатории, построили современные больницы. То есть, сейчас мы обеспечили врачей соответствующими защитными средствами, которые сейчас в достаточном количестве, в том числе правильная организация помещений, - ответил министр здравоохранения.

С 20 октября в Казахстане был отменен прием заявок на соцвыплаты медработникам, однако оставили надбавки по трем категориям риска: высокий очень, средний и умеренный риск (850 тыс. тенге, 425 тыс. тенге, 212 тыс. тенге).

Отмечалось, что при допущении заболеваемости на работе меры поддержки будут оказываться за счет денег медорганизаций или профсоюзных организаций, также средств акиматов.

Ранее медработникам в случае заражения коронавирусом или вирусной пневмонией выплачивали по два миллиона тенге. Семьям медиков в случае их смерти от заражения коронавируса, заболевания вирусной пневмонией выплачивали по 10 миллионов тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!