Акиматы Алматинской области полностью перешли на сервисную модель обслуживания

Сервисный акимат" представляет собой эффективное сочетание работы государственных органах неотъемлемой частью которых является высокое качество оказания услуг основанной на клиентоориентированности сотрудников.

В Алматинской области полностью реализована программа трансформации районных и городских акиматов на сервисную модель обслуживания, сообщает zakon.kz.

Сегодня, в Талгарском районе при участии руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Алматинской области Макажанова Е.А. открыт последний 20-ый сервисный акимат работающий в формате Open space. Благодаря открытию данного центра жители района могут решить сразу несколько вопросов и получить ряд услуг в разных сферах деятельности по принципу "одного окна" в одном здании, без поиска отделов различных инстанций.

В формате фронт офиса жители района будут получать бесплатные консультации специалистов и услуги в сфере земельных отношений, образования, архитектуры и градостроительства, занятости, ЖКХ и т.д.

"Сервисный акимат" представляет собой эффективное сочетание работы государственных органах неотъемлемой частью которых является высокое качество оказания услуг основанной на клиентоориентированности сотрудников. В целях создания комфортных условий для граждан центр оснащен зонами ожидания, технически оснащенными рабочими местами, информационными стендами и уголком самообслуживания. Также, для лиц с особыми потребностями установлен пандус и гигиенические комнаты. Для самых маленьких посетителей центра также, предусмотрена полностью оснащенная игровая площадка.

В свою очередь, трансформация акиматов в формат сервисного обслуживания является ярким примером обеспечения прозрачности деятельности государственных органов, повышению доверия граждан к государственным органам и искоренения бытовой коррупции.

Переход в формат "Сервисный акимат" осуществлялся с 2018 года при поддержке Акимата Алматинской области.

Как отметил руководитель Департамента — реализация концепции "Слышащего государства", отмеченного Главой государства Касым-Жомарт Токаевым является приоритетным для Антикоррупционной службы.

Благодаря слаженной работе с местными исполнительными органами области организована работа, направленная на повышение качества оказания государственных услуг, искоренения бытовой коррупции и создания безбарьерных условий для граждан.

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