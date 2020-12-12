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Акиматы Алматинской области полностью перешли на сервисную модель обслуживания

Сервисный акимат" представляет собой эффективное сочетание работы государственных органах неотъемлемой частью которых является высокое качество оказания услуг основанной на клиентоориентированности сотрудников.

Фото : zakon.kz12 декабря 2020, 00:58

В Алматинской области полностью реализована программа трансформации районных и городских акиматов на сервисную модель обслуживания, сообщает zakon.kz.

Сегодня, в Талгарском районе при участии руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Алматинской области Макажанова Е.А. открыт последний 20-ый сервисный акимат работающий в формате Open space. Благодаря открытию данного центра жители района могут решить сразу несколько вопросов и получить ряд услуг в разных сферах деятельности по принципу "одного окна" в одном здании, без поиска отделов различных инстанций.

В формате фронт офиса жители района будут получать бесплатные консультации специалистов и услуги в сфере земельных отношений, образования, архитектуры и градостроительства, занятости, ЖКХ и т.д.

"Сервисный акимат" представляет собой эффективное сочетание работы государственных органах неотъемлемой частью которых является высокое качество оказания услуг основанной на клиентоориентированности сотрудников. В целях создания комфортных условий для граждан центр оснащен зонами ожидания, технически оснащенными рабочими местами, информационными стендами и уголком самообслуживания. Также, для лиц с особыми потребностями установлен пандус и гигиенические комнаты. Для самых маленьких посетителей центра также, предусмотрена полностью оснащенная игровая площадка.

В свою очередь, трансформация акиматов в формат сервисного обслуживания является ярким примером обеспечения прозрачности деятельности государственных органов, повышению доверия граждан к государственным органам и искоренения бытовой коррупции.

Переход в формат "Сервисный акимат" осуществлялся с 2018 года при поддержке Акимата Алматинской области.

Как отметил руководитель Департамента — реализация концепции "Слышащего государства", отмеченного Главой государства Касым-Жомарт Токаевым является приоритетным для Антикоррупционной службы.

Благодаря слаженной работе с местными исполнительными органами области организована работа, направленная на повышение качества оказания государственных услуг, искоренения бытовой коррупции и создания безбарьерных условий для граждан.


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