2020 год завершается успешно - Бердибек Сапарбаев

Показатели социально-экономического развития Жамбылской области по итогам 11 месяцев 2020 года свидетельствуют о реальных достижениях региона.

В шести основных отраслях производства - промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, транспорте и связи - отмечена динамика развития, краткосрочный экономический индикатор которой составил 102,5 процента. Об этом на аппаратном совещании, прошедшем под председательством акима области Бердибека Сапарбаева, сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова.

Она также доложила о выполнении индикаторов, обозначенных в совместном меморандуме Премьер-Министра РК и акима области. К настоящему времени из 22 индикаторов один перевыполнен, 18 - достигнуты, 3 индикатора остались не достигнутыми. Низкими оказались показатели экспорта промышленной продукции и роста инвестиций в основной капитал. Что касается третьего индикатора, то на его выполнение повлияла материнская смертность.

За истекший период исполнение областного бюджета по доходам составило 102 процента, поступление налогов обеспечено на 110,3 процента.

При этом освоение бюджетных средств по области составило 99,4 процента. По информации руководителя управления финансов Розы Исаевой, неосвоенными к настоящему времени остались 2 миллиарда 493 миллиона тенге. Самым нерасторопным оказался Шуский район, где сумма неосвоенных бюджетных средств составила 329,7 миллионов тенге.

По предварительным расчетам более 364 миллионов тенге могут остаться неосвоенными в управлении здравоохранения. В этом же списке – город Тараз, Байзакский район, управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Основными причинами не освоения бюджетных средств являются запоздалое начало работ, несвоевременная поставка товаров.

Бердибек Сапарбаев дал указания акимам районов и города Тараза приложить максимум усилий по освоению выделенных бюджетных средств и выполнению обязательств, принятых на 2020 год.

Он также акцентировал внимание на том, чтобы руководители крупных предприятий завершили год без долгов по заработной плате и налогам.

Год в целом завершается успешно. Но в оставшееся время всем нам надо усиленно поработать. Прежде всего, надо обеспечить выполнение принятых в начале года обязательств, рассчитаться с долгами по зарплате и налогам, - сказал он.

Аким области также отметил, что ситуация по коронавирусу остается тревожной. В этой связи мониторинговым группам следует активизировать свою работу. На совещании говорилось и о необходимости удержать цены перед праздниками на продукты питания.