Сотрудники холдинга "Байтерек" отмечены благодарственными письмами премьер-министра

Мы – ключевой государственный институт развития нашей страны - Айдар Арифханов.

Накануне Дня Независимости глава холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов вручил сотрудникам холдинга и дочерних организаций Благодарственные письма Премьер-Министра РК, Почетные грамоты Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Сегодня вы удостоены высоких поощрений, что является прямым подтверждением ваших личностных и профессиональных качеств. Пользуясь случаем, я также выражаю вам огромную благодарность за плодотворный труд и вклад в экономическое развитие нашей страны! Ведь холдинг "Байтерек", как никто другой, причастен к этой работе. Мы – ключевой государственный институт развития нашей страны. При нашем непосредственном участии в стране развивается бизнес и строится доступное жилье для казахстанцев, - сказал Айдар Арифханов.

Кроме того, лучшие сотрудники отмечены Благодарственным письмом Председателя Правления Холдинга.

После церемонии награждения, участники мероприятия поделились своими впечатлениями. По словам Лаззат Аскаровой, любому сотруднику приятно получать внимание руководства страны, особенно в преддверии национального праздника. Лаззат Бекбулатовна работает в Службе корпоративного секретаря АО "НУХ "Байтерек" с 2013 года.

Выражаю искреннюю признательность и благодарность Премьер-Министру и руководству холдинга "Байтерек" за оказанное доверие. Большая честь для меня работать в одном из крупнейших холдингов страны. Желаю всем здоровья, достижения поставленных целей, процветания нашему холдингу и государству, - сказала она.

В свою очередь главный менеджер Департамента правового обеспечения Ернар Сулейменов отметил, что в холдинге "Байтерек" всегда поощряется плодотворная командная работа.

Хочу выразить благодарность руководству Холдинга за отмеченные достижения в работе. Признание и мотивация – это важнейшие составляющие любого успешного сплоченного коллектива. Хотелось бы поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником и пожелать чистого неба над головой, крепкого здоровья и благополучия, - сказал Ернар Сулейменов.

В завершение мероприятия Председатель Правления Холдинга пожелал коллективу благополучия в семье, крепкого здоровья, а также мира и процветания в Казахстане.

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