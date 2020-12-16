В День Независимости в Таразе открылись объекты спорта

Комплексы включают в себя универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, также тренажерный зал.

Очень полезный подарок ко Дню Независимости получили жители Тараза. В городе открыли сразу два физкультурно-оздоровительных комплекса, сообщает zakon.kz.

Один из них расположен в микрорайоне Карасу. Здесь будут тренироваться воспитанники областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №3. Второй комплекс, который расположен в массиве Дальняя Карасу, будет передан на баланс профессионального спортивного клуба единоборств "Жекпе-жек".

Комплексы включают в себя универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, также тренажерный зал, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил жителей с двойным праздником - Днем Независимости и открытием объектов спорта.

Жамбылская область воспитала немало именитых спортсменов, таких как, Жаксылык Ушкемпиров, Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев. Наши спортсмены прославляют Казахстан на весь мир. Желаю, чтобы в этих стенах выросла новая плеяда олимпийских чемпионов. С первых дней независимости Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев уделяет огромное внимание поддержке молодежи. За эти годы было сделано немало. И сейчас мы делаем все возможное, чтобы привить молодому поколению любовь к спорту. Такие физкультурно-оздоровительные комплексы открываются и в районах, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Жителей микрорайона Карасу он обрадовал хорошей новостью. В следующем году перед новым комплексом появится уютная зона отдыха.

С искренними пожеланиями по случаю праздника выступили также заслуженный тренер РК Жумахан Нугманов, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Елдос Сметов.

Глава региона осмотрел комплексы, поговорил с юными спортсменами, пожелал им удачи и подарил мячи. Управлению физической культуры и спорта он поручил проконтролировать, чтобы новые объекты были открыты с утра до вечера, в выходные дни, и следить за их надлежащим состоянием.

Тренер по дзюдо Оразалы Ермекбаев рассказывает, что на тренировки ходят уже 70-80 детей.

Ребята в восторге от нового зала. Здесь тепло, светло и комфортно. Комплекс стал отличным подарком для спортсменов и большим подспорьем для развития спорта, - сказал он.

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