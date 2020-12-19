В ЗКУ им.Махамбета Утемисова презентован журнал "Махамбет"

Студенты университета также читали стихи поэта.

В Западно-Казахстанском университете имени Махамбета Утемисова состоялась презентация полного годового выпуска республиканского литературно-культурного, познавательного журнала "Махамбет". В презентации журнала приняли участие известные ученые и литераторы региона.

По мнению махамбетоведов, Махамбет – поэт орлиной высоты, с пламенным сердцем, бесстрашный оратор и несокрушимый дух суверенности. Это непоколебимый дух мужества и патриотизма, присущий нашему национальному менталитету. Махамбет – крупная историческая личность казахского народа в первой половине ХІХ века, выдающаяся звезда народной поэзии, обладатель редкого художественного таланта. Великий батыр своими героическими поступками, красноречием поднимал боевой дух народа, – сказал ректор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова, профессор, академик Национальной академии естественных наук Казахстана, член совета редакции журнала "Махамбет" Нурлан Сергалиев.

Журнал как периодическое издание является уникальным среди других изданий периодической печати. Цель выпуска журнала "Махамбет" – предоставить представителям последующих поколений максимально доступные источники информации о наших предках. В качестве эпиграфа к презентации журнала "Махамбет", проведенной в рамках программы "Рухани жаңғыру", были взяты такие стихи, как "Арғымақтың баласы аз оттар да, көп жусар, Азамат ердің баласы аз ұйықтар да, көп жортар" ("Аргымак неприхотлив, даже пусть он – жеребец,.. Меньше спит, а больше зрит азамат, хоть и юнец").

Презентация была открыта исполнением кюя "Кертолғау" Ыкыласа, "Қиыл қырғыны" Махамбета. Эти кюи виртуозно исполнили студенты І курса факультета культуры и искусства, обучающиеся по специальности "Традиционное искусство" Гульжанар Жайгали, Дарина Акбалеева, Зарина Утепбергенова.

Студенты университета также читали стихи поэта. Наследие Махамбета является источником национальной ценности. Под руководством директора научной библиотеки ЗКУ ИМ. М. Утемисова Тоты Алимбекеровой была организована масштабная выставка исследовательских работ на тему: "Махамбетоведение: прошлое, настоящее, будущее".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!