Сенсации в спорте 2020 года: Что было между карантинами

Спортивные итоги года.

Подводя итоги уходящего 2020 года, мы снова и снова будем вспоминать о набившей оскомину пандемии коронавируса. Мы уже поговорили о том, как она повлияла на культуру. Пора уделить внимание спортсменам. Им повезло немного больше, чем артистам – им довольно рано разрешили возобновить соревнования, правда без зрителей. Чем еще запомнился 2020 год в спорте, в обзоре корреспондента zakon.kz.

Карантин года

Пандемия внесла свои коррективы в графики спортсменов всего мира. Вынужденные уйти на домашнюю изоляцию, спортсмены продолжали тренироваться дома, участвовать в разных челленджах и рекомендовать болельщикам присоединяться к ним в домашних тренировках. Спортивные соревнования были отменены, или перенесены. Не состоялись запланированные на лето Чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры, мировые первенства и кубки по многим видам спорта.

Победы года

Бой Головкина

Чемпион мира IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин вынужден был почти целый год ждать возможности выйти на ринг. Таким образом, в 2020-м наш чемпион провел лишь один бой в декабре, но показал всем болельщикам, что находится в отличной форме. Победив техническим нокаутом после 7 раундов поляка Камиля Шеремету.

Дебюты казахстанцев в UFC

Ночь с 11на 12 июня войдет в историю. Именно в этот момент представитель Казахстана провел бой в UFC, ранее такого никогда не было. Честь быть первым выпала Жалгасу Жумагулову. Правда, свой первый бой на турнире UFC 251, состоявшемся на Бойцовском острове, он проиграл Раулиану Пайве из Бразилии. Сутками позже состоялся дебют второго представителя Казахстана - Марие Агаповой. Она в бою основного карда турнира UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе выиграла сабмишеном в первом раунде у американки Ханны Сайферс. Правда, уже во втором бою Агапова проиграла Шане Добсон и сейчас восстанавливается после травмы.

24 октября в UFC дебютировал третий казахстанец – Шавкат Рахмонов. Он одолел на турнире UFC 254 на Бойцовском острове Алекса Оливейру.

Событие года

Уход из спорта Хабиб Нурмагомедова

Там же, на турнире UFC 254, состоялось еще одно историческое событие. Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.

Кайрат – чемпион спустя 16 лет

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана. В текущем году турнир проводился в новых условиях из-за пандемии. Матчи проводились в Алматы и Алматинской области без зрителей. Также нужно отметить, что в текущем году за алматинцев играл знаменитый бразильский футболист Вагнер Лав.

Возвращение легенд

На ринг вернулись Майк Тайсон и Рой Джонс. Они провели благотворительный бой и показали, что пребывают в отличной форме, несмотря на то, что им уже больше 50-ти.

Скандалы года

Отстранение России от международных соревнований. Теперь точно!

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции WADA в отношении России. Российские спортсмены на протяжении двух лет не смогут участвовать под флагом страны в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Причиной для отстранения стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Бои блогеров против спортсменов

Все чаще блогеры с большой аудиторией заявляют о том, что готовы выйти на ринг, в октагон и сразиться с представителям единоборств по их правилам. В частности, Флойд Мэйвезер проведет бой с блогером Логаном Полом, а брат Логана Джейк 29 ноября на вечере бокса в Лос-Анджелесе победил экс-игрока НБА Нэйта Робинсона. Теперь Джейк решил бросить вызов самому Конору МакГрегору. Не исключил возможность провести бой с блогером и Геннадий Головкин.

Выборы в AIBA

Международный олимпийский комитет принял во внимание новости об избрании российского функционера Урала Кремлева новым президентом Международной ассоциации любительского бокса AIBA.

Кремлев имеет возможность быть руководителем AIBA до 2030 года - после 2022 года, когда закончится срок предыдущего президента, он может быть избран еще на два четырехлетних срока подряд.

На данный момент AIBA лишена признания со стороны МОК, и не имеет права организовывать олимпийский турнир по боксу в Токио-2020.Кремлев обещал провести глобальные реформы, чтобы уже к Олимпиаде 2024 года вернуть организации признание МОК.

Уходы года

В 2020 году скончалось немало выдающихся деятелей культуры как в Казахстане, так и в мире. Мы назовем лишь некоторых из них

Бекет Махмудов

Виктор Понедельник

Диего Марадона

Энвер Туркелери

Абдулманап Нурмагомедов

Итог

Наступающий 2021-й год будет богатым на спортивные события. Если не помешает очередная вспышка пандемии коронавируса, нас ждет чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры в Токио, и много разных событий с участием наших кумиров.

Подготовил Альберт Ахметов

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