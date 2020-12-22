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В Караганде "заминировали" здания полиции и прокуратуры

Начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Фото : ekaraganda.kz22 декабря 2020, 20:25

В Караганде мужчина "заминировал" здания местной полиции и прокуратуры, передает zakon.kz.

Согласно сообщению eKaraganda.kz, 22 декабря около 16 часов 30 минут в ЧС Караганды поступил анонимный телефонный звонок с сообщением о том, что в зданиях управления полиции города и прокуратуре района имени Казыбек би заложены взрывные устройства.

К зданиям полиции и прокуратуры были подтянуты все экстренные службы, эвакуировали всех находившихся сотрудников и граждан, но взрывное устройство не обнаружили ни по одному адресу.

Начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Подозреваемым является 46-летний карагандинец. Подробности происшествия выясняются.


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