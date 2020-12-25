Доля молодежи NEET в ЗКО самая низкая в стране

По проекту "Бизнес-Бастау" на основы предпринимательства направлены 406 молодых людей.

Доля молодежи NEET (нигде не работающая и не обучающаяся) равна 2,8%. Данный показатель является самым низким по республике, отметил и.о. руководителя управления по вопросам молодежной политики ЗКО Нурхат Ораш.

По программе "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" на 2017-2021 год" в регионе трудоустроены 7354 человека, часть из них направлена на вакантные рабочие места, на социальные рабочие места, по молодежной практике и на организацию общественных работ. Кроме того, на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам направлено 126 молодых людей, 95 человек завершили обучение и 54 человека трудоустроились, 98 человек взяли кредиты на развитие бизнеса, 517 молодых людей получили гранты на безвозмездной основе на реализацию новых бизнес-идей.

По проекту "Бизнес-Бастау" на основы предпринимательства направлены 406 молодых людей. Возможностями программы "С дипломом – в село" воспользовались 818 молодых специалистов и получили подъемные пособия на сумму 224,4 млн. тенге, 555 молодых специалистов обеспечены кредитами для приобретения жилья на сумму 2,154 млрд тенге. По программе "Жасыл Ел" на сезонные работы трудоустроены 1175 человек, в рядах студенческих строительных отрядов отработал 371 человек.

Как известно, 2020 год объявлен Годом волонтера, поэтому основная работа была направлена на волонтерство. Областным управлением по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области был разработан сайт: Volonteer07.kz, который состоит из 15 направлений волонтерства: "Медицина", "Экология", "Социальная", "Медиа", "Событийная", "Волонтерство с животными", "ЧС-волонтерство", "Культурное", "Донорство", "Спортивное", "PRO BONO", "Корпоративное", "Онлайн" и "Этно-волонтерство". На 1 декабря на сайте зарегистрировано около 10 тысяч волонтеров и проведено более 18 тысяч мероприятий. 8 золотых волонтеров (старше 64 лет), 34 серебряных волонтеров (старше 50 лет), остальные – молодежь, – рассказал Н. Ораш.

Наши земляки – люди с активной гражданской позицией поддержали идею добровольно и бескорыстно помогать тем, кто нуждается в помощи, опеке. В частности, силами волонтеров была оказана помощь в виде бесплатных продуктовых корзин, доставки лекарств, адресной и другой помощи 19 412 семьям. В том числе, 12694 семьи получили бесплатные продуктовые корзины; 3693 семьям оказана помощь в виде доставки продуктов питания; 478 семьям доставлены лекарства; 1047 семьям оказана помощь в домашних делах; 168 семьям помогли оформить заявку на социальное пособие.

В целом, для реализации государственной молодежной политики в 2020 году в области было выделено более 3 млрд тенге, в том числе на 46 проектов в рамках государственного социального заказа – 185 млн тенге. С начала текущего года в рамках проекта "BIRGEMIZ: taza-alem" прошли 28 акций по очистке и озеленению области, вывезено 132,2 тонны мусора. На сегодняшний день волонтерами области ведется еженедельный обзвон ветеранов войны и труда, ветеранов отраслевых направлений и по списку медицинских работников, заболевших COVID-19, в общей сложности всего 733 человека. Волонтерские проекты будут продолжаться и в следующем году.

Камила Талгат

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