Выборы в Мажилис Парламента РК. Live

В выборах участвуют пять политических партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", Народная партия Казахстана.

В Казахстане 10 января проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК. Zakon.kz предлагает читателю текстовую трансляцию этого дня, в которой будут отражены основные моменты выборов.

В выборах участвуют пять политических партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", Народная партия Казахстана.

7.57 Начали свою работу избирательные участки в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Бангкок, Улан-Батор

7.46 Премьер-Министр РК Аскар Мамин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента Казахстана. Голосование прошло на избирательном участке №138 в городе Нур-Султан, который находится в здании концертного зала "Астана".

7.00 Открылись избирательные участки. Они будут принимать голосующих до 20.00 часов.

Поданным Центризбиркома, в 14-ти регионах и трех городах республиканского значения открылось более 10 тысяч избирательных участков.

Проголосовать также смогут и наши соотечественники, находящиеся за рубежом. Для них будут открыты 66 избирательных участков в 51 стране.

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