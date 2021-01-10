Горячие новости
Читайте также

Многодетная семья из села Кызылшарык Жамбылской области справила новоселье

На строительство просторного четырехкомнатного дома односельчанами и местными предпринимателями потрачено 12 миллионов тенге.

Фото : Пресс-служба акима Жамбылской области10 января 2021, 13:19

Многодетная семья из села Кызылшарык Жамбылской области справила новоселье. Всего в Жамбылском районе в рамках проекта "Асарлатып үй салу" 14 нуждающихся семей переехали в новые дома, сообщает zakon.kz.

На этот раз радость пришла в семью Бакытжана Абдуллаева, который вместе с супругой воспитывает шестерых детей. На строительство просторного четырехкомнатного дома односельчанами и местными предпринимателями потрачено 12 миллионов тенге. Подведены все необходимые инженерные коммуникации, заасфальтирован двор.

Знаю, что по области новые дома получили более 100 семей. Когда я услышал, что выбор пал на мою семью, радости не было предела. Хочу выразить искреннюю благодарность руководству района, моим сельчанам. Пусть Всевышний воздаст сторицей за ваши добрые дела, - не скрывал своей радости Бакытжан Абдуллаев.

У казахов всегда существовала добрая традиция асара, когда всем миром помогали нуждающимся сельчанам, своим соседям. Инициированный акимом области Бердибеком Сапарбаевым проект стал большим подспорьем для нуждающихся в жилье семей, он обязательно будет продолжен. Это еще и яркое подтверждение милосердия и взаимовыручки нашего народа, - отметил аким района Сакен Арубаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты