Аким ВКО отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов

Глава региона Даниал Ахметов прибыл на избирательный участок для голосования.

Аким Восточного Казахстана проголосовал на выборах в Мажилис Парламента и маслихаты города и области в 12 часов на избирательном участке номер 9, в Усть-Каменогорской средней школе номер 42, сообщает zakon.kz.

По информации председателя участковой избирательной комиссии номер 9 Бахыт Назарбаевой, к полудню на участке проголосовало 600 избирателей при заявленных 2, 4 тысячах человек.

Глава региона подчеркнул, что высокая явка свидетельствует об организованном казахстанском обществе, о желании людей принять участие в выборе своей судьбы.

Меня радует отношение людей к своей Родине. Это показатель зрелости, высокой ответственности граждан. Отрадно, что с каждым годом все больше женщин задействовано в сфере государственного управления. И в этом году, благодаря выборам, их количество возрастет, - сказал Даниал Ахметов.

Отметим, что на всех 1039 избирательных участках области соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы.

Голосование продлится до 20.00 часов.

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