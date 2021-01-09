Крушение самолета в Индонезии

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший 9 января рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), потерпел крушение в Индонезии, передает zakon.kz.

По данным министра транспорта Индонезии, на его борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.