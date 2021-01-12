В Кызылординской области все 5 партий получили депутатские мандаты

Количество мандатов депутатов по Кызылординской области – 152. Представители всех 5 партий, принявших участие в политической кампании, заняли депутатские места в областном, городском и районном маслихатах, сообщает zakon.kz.

В частности, Народная партия Казахстана получила 4 квоты, партия "Nur Otan" - 126, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" – 5, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 15, политическая партия "Adal" – 2 квоты.

Напомним, на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней свой выбор сделали 73,9% кызылординских избирателей.