ВОЗ изучит гибель норвежцев после вакцинации Pfizer

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) знает о сообщениях о 23 смертельных случаях в Норвегии после вакцинации против коронавируса, внимательно следит за расследованием, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

ВОЗ знает о сообщениях о 23 смертях после вакцинации против COVID-19 в Норвегии... Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей представитель ВОЗ Катарина де Кат

Ранее сообщалось, что специалисты в Норвегии выясняют причины смерти 23 человек, которые скончались после того, как им была сделана прививка от коронавируса. Сообщалось, что в настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний.

Институт национального здравоохранения Норвегии несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, имеющих серьезные заболевания.