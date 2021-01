Хабиб сделает заявление по возвращению в октагон

Российский боец Хабиб Нурмагомедов сделает заявление по возвращению в октагон, передает zakon.kz.

Об этом глава UFC Дэйна Уайт сообщил на своей странице в Twitter.

Met with UFC Lightweight Champion @TeamKhabib last night. Will announce his decision LIVE on ABC at 3pm ET #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/ztNmrSEBQw