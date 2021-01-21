В России потребовали от TikTok удалить видео с призывами несовершеннолетних к протестам

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах, а также прекратить распространение противоправной информации, передает zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о незаконных митингах, к которым призывают несовершеннолетних в социальной сети.

В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что ведомство призывает все социальные сети, действующие на территории РФ, удалять противоправную информацию. Отмечается, что любые действия интернет-порталов, влекущие опасность для детей, должны быть пресечены.

Заявление ведомства связано с тем, что после объявления сторонниками Навального о проведении акции 23 января в TikTok и на других интернет-площадках стали появляться ролики, призывающие участвовать в протестах.