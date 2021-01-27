Бывший чемпион UFC раскрыл условие возобновления Хабибом карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, в каком случае, по его мнению, обладатель пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Если Ислам Махачев станет чемпионом и найдется человек, который побьет его, а потом станет вызывать Хабиба, это может вернуть его. Потому что Ислам - его брат, а Хабиб - преданный человек, - рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Ислам Махачев входит в команду Хабиба.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий прием "треугольник". После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов.