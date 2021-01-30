Новые подробности о "дворце Путина" раскрыли строители

"Дворец" в Геленджике, о котором идет речь в публикации Алексея Навального, строится как гостиница, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном, - заявил журналисту телеканала "Россия 1" Александру Рогаткину представитель застройщика, отвечая на вопрос о том, что это за объект.

Как утверждается в репортаже, на этом месте построят "очень дорогой отель для состоятельных людей", который, по словам застройщиков, будет напоминать роскошный сочинский бутик-отель "Родина".

Мы заходим на первый этаж в один из номеров. Номера имеют несколько зон. Есть VIP, а есть обычный номер. Всего 16 номеров: 11 на втором этаже, пять на первом, - сказал представитель застройщика.

Каждому VIP-номеру должны обеспечить "зональность" и отдельный вход, однако на кадрах вместо оборудованной комнаты виден пустой бетонный блок.

Как рассказал РИА Новости сам автор фильма, внутрь съемочную группу пустили по разрешению владельца, имя которого попросили пока не раскрывать.

Вроде они готовы потом отдельно выступить, (организовать) пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри. Мы все обошли со всех сторон. Везде бетон. Более того, там даже стяжки нет, - отметил Рогаткин.

Люди, которые сейчас находятся на объекте, пришли уже на ведущуюся стройку, добавил журналист. Как уточняется в репортаже, работы идут уже около десяти лет, объект несколько раз перепродавали.

Они шесть лет назад, как они сказали, начали заниматься ремонтом, получили в таком же вот состоянии. А что было раньше - <...> десять лет назад - они не знают. <...> Там коробка уже была соответственно, - добавил Рогаткин.

Как рассказал сотрудник частного охранного предприятия, обслуживающего здание, "дворец" принадлежит одной из транспортных компаний. По словам охранника Николая, на этой территории он работает 10 лет, но Владимира Путина "ни разу не видел". Как уточняется в репортаже, сотрудник ЧОПа не имеет отношения ни к ФСО, ни ФСБ.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал материал, из которого следует, что "дворец" находится на нулевом этапе строительства. Корреспондентам удалось увидеть 16 одинаковых помещений: "бетонную комнату за бетонной комнатой". На кадрах - доски, многочисленные провода, бетонные блоки и подписи: "розетки не работают".

19 января было опубликовано расследование фонда Навального о "дворце Путина". Фонд борьбы с коррупцией (признан в России "иностранным агентом") утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, ее стоимость составляет около миллиарда долларов, на ее территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю. Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени, и в ходе ремонта строятся новые объекты.

Владимир Путин сообщил, что не смотрел фильм оппозиционера Алексея Навального про дворец в Геленджике, так как у него нет времени. Но пролистал видеоподборки из фильма. Российский лидер заявил, что ничего из того фильма не принадлежит ни ему, ни его родственникам.