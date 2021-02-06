Названа причина "исчезновения" Михаила Ефремова из колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП, этапирован в Москву для участия в следственных действиях, передает zakon.kz.

В рамках ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на основании постановления Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве 4 февраля осужденный Ефремов М.О. был этапирован в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях, - сообщили ТАСС в УФСИН по Белгородской области.

Позднее источник сообщил, что Ефремов этапирован из колонии в Белгородской области в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями с его стороны на суде.

Ефремов этапирован в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний на суде по делу о ДТП, - сказал собеседник агентства.

По данным источника, он проходит по делу как свидетель.

Ранее близкий друг Михаила Ефремова, который регулярно с ним переписывается, сообщил, что его последнее письмо, отправленное в ИК-4 "Алексеевка" пару дней назад, вернулось обратно. По его словам, в ответе из ФСИН говорилось о том, что письмо не вручено, так как "адресат убыл в другое учреждение". Также друг сообщил, что актер "недавно болел, это была обычная простуда".

Позднее адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актера увезли в неизвестном направлении из колонии №4 в Белгородской области, где он отбывает наказание. В свою очередь председатель ОНК Наталья Сокольская сообщила, что 3 февраля встречалась с Ефремовым в колонии, никаких жалоб на содержание у него не было.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.

Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Он работает в швейном цехе.